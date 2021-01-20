Ресурс Avia.pro: работа российской системы РЭБ могла привести к крушению вертолета США в Сирии
20 января 2021, 09:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Работа российской системы РЭБ могла привести к крушению вертолета Соединенных Штатов в Сирии. Соответствующее предположение содержится в материале, появившемся в отечественном сегменте интернета.
Портал Avia.pro проинформировал, что некоторое время назад над северо-восточной частью арабской республики из-за технической неисправности потерпел крушение американский вертолет. Это уже не первый случай, когда в данном районе Сирии у машин США отказывает бортовое оборудование.
В процитированной публикации говорится, что существует версия, согласно которой причиной инцидентов с вертолетами является работа российской системы РЭБ. Последняя, вероятно, находится на аэродроме в городе Камышлы.
Ранее в среду тот же самый ресурс написал, что после произошедшего в августе 2020 года тарана бронеавтомобиля США российским БТР американцы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии.
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