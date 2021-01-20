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Ресурс Avia.pro: работа российской системы РЭБ могла привести к крушению вертолета США в Сирии

, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Ресурс Avia.pro: работа российской системы РЭБ могла привести к крушению вертолета США в Сирии
Вертолет, US Navy / globallookpress.com

Работа российской системы РЭБ могла привести к крушению вертолета Соединенных Штатов в Сирии. Соответствующее предположение содержится в материале, появившемся в отечественном сегменте интернета.

Портал Avia.pro проинформировал, что некоторое время назад над северо-восточной частью арабской республики из-за технической неисправности потерпел крушение американский вертолет. Это уже не первый случай, когда в данном районе Сирии у машин США отказывает бортовое оборудование.

В процитированной публикации говорится, что существует версия, согласно которой причиной инцидентов с вертолетами является работа российской системы РЭБ. Последняя, вероятно, находится на аэродроме в городе Камышлы.

Ранее в среду тот же самый ресурс написал, что после произошедшего в августе 2020 года тарана бронеавтомобиля США российским БТР американцы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии.

ДЦ

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Avia.pro: после тарана бронеавтомобиля США российским БТР в августе американцы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии

После тарана бронеавтомобиля США российским БТР американцы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии

После тарана бронеавтомобиля Соединенных Штатов российским БТР в августе 2020 года американские силы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.

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