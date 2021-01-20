Avia.pro: после тарана бронеавтомобиля США российским БТР в августе американцы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии
20 января 2021, 08:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
После тарана бронемашины Соединенных Штатов российским БТР в августе 2020 года американские силы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Летом прошлого года российский БТР протаранил в районе населенного пункта Дерик американский бронеавтомобиль, в результате инцидента получили травмы четверо военных США. Как информирует портал Avia.pro, после этого случая американцы больше не появляются на путях патрулирования россиян в Сирии. Также отмечается, что военные США прекратили попытки прорваться через посты российских и сирийских сил к западу от города Камышлы.
Ранее на текущей неделе тот же самый интернет-ресурс написал, что РФ готовится к противостоянию с Турцией на севере Сирии.
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