Avia.pro: армии РФ и Сирии могут полностью разгромить протурецких боевиков в случае их наступления на севере арабской республики

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22 января 2021, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Армии России и Сирии могут полностью разгромить протурецких джихадистов в случае из наступления на севере арабской республики. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Накануне сообщалось, что военная полиция РФ осуществляет переброску дополнительных сил на территорию сирийской провинции Эль-Хасака, где действуют вооруженные формирования, пользующиеся поддержкой Анкары. Россиянам предстоит следить за соблюдением режима прекращения огня.

Согласно расчетам, приведенным порталом Avia.pro, численность протурецких боевиков на севере Сирии составляет около 3-5 тысяч человек. Авторы ресурса отмечают, что превосходство в силе остается за армией России и войсками, подконтрольными Дамаску. Прогнозируется, что в случае наступления джихадистов их может ждать полный разгром.