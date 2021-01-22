Avia.pro: армии РФ и Сирии могут полностью разгромить протурецких боевиков в случае их наступления на севере арабской республики
22 января 2021, 08:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Армии России и Сирии могут полностью разгромить протурецких джихадистов в случае из наступления на севере арабской республики. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Накануне сообщалось, что военная полиция РФ осуществляет переброску дополнительных сил на территорию сирийской провинции Эль-Хасака, где действуют вооруженные формирования, пользующиеся поддержкой Анкары. Россиянам предстоит следить за соблюдением режима прекращения огня.
Согласно расчетам, приведенным порталом Avia.pro, численность протурецких боевиков на севере Сирии составляет около 3-5 тысяч человек. Авторы ресурса отмечают, что превосходство в силе остается за армией России и войсками, подконтрольными Дамаску. Прогнозируется, что в случае наступления джихадистов их может ждать полный разгром.
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