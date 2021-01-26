Российских военных ввели в сирийский Камышлы на границе с Турцией из-за боев между отрядами самообороны и курдами

Российских военнослужащих ввели в расположенный на границе с Турцией сирийский город Камышлы из-за боестолкновений между местными отрядами самообороны и курдами. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.
Как информирует сетевое издание «Русская весна», некоторое время назад на территории Камышлы вспыхнули бои с участием отрядов самообороны города и представителей курдской службы безопасности «Асайиш», что потребовало введения в населенный пункт сил военной полиции РФ. Благодаря ее вмешательству конфликт удалось остановить.
Российская сторона продолжает перебрасывать в Камышлы подразделения военной полиции с целью обеспечения безопасности, отмечается в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе ресурс Avia.pro написал, что джихадисты атаковали 1 января объект армии РФ на севере Сирии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.