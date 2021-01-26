ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Российских военных ввели в сирийский Камышлы на границе с Турцией из-за боев между отрядами самообороны и курдами

, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Российских военных ввели в сирийский Камышлы на границе с Турцией из-за боев между отрядами самообороны и курдами
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российских военнослужащих ввели в расположенный на границе с Турцией сирийский город Камышлы из-за боестолкновений между местными отрядами самообороны и курдами. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

Как информирует сетевое издание «Русская весна», некоторое время назад на территории Камышлы вспыхнули бои с участием отрядов самообороны города и представителей курдской службы безопасности «Асайиш», что потребовало введения в населенный пункт сил военной полиции РФ. Благодаря ее вмешательству конфликт удалось остановить.

Российская сторона продолжает перебрасывать в Камышлы подразделения военной полиции с целью обеспечения безопасности, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе ресурс Avia.pro написал, что джихадисты атаковали 1 января объект армии РФ на севере Сирии.

ДЦ

В мире

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о cамом серьезном падении экономики за 100 лет из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о cамом серьезном падении экономики за 100 лет из-за коронавируса

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о cамом серьезном падении мировой экономики за последние 100 лет из-за падении коронавирусной инфекции COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью