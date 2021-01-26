Российских военных ввели в сирийский Камышлы на границе с Турцией из-за боев между отрядами самообороны и курдами

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26 января 2021, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российских военнослужащих ввели в расположенный на границе с Турцией сирийский город Камышлы из-за боестолкновений между местными отрядами самообороны и курдами. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

Как информирует сетевое издание «Русская весна», некоторое время назад на территории Камышлы вспыхнули бои с участием отрядов самообороны города и представителей курдской службы безопасности «Асайиш», что потребовало введения в населенный пункт сил военной полиции РФ. Благодаря ее вмешательству конфликт удалось остановить.

Российская сторона продолжает перебрасывать в Камышлы подразделения военной полиции с целью обеспечения безопасности, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе ресурс Avia.pro написал, что джихадисты атаковали 1 января объект армии РФ на севере Сирии.