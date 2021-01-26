Появилось видео с российским Ми-24, выслеживающим боевиков ИГ в центральной Сирии
26 января 2021, 14:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
В интернет выложили видеозапись, на которой запечатлен российский вертолет Ми-24, выслеживающий боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в центральной части Сирии.
Как отмечает сетевой ресурс Avia.pro, в настоящий момент в обозначенном районе арабской республики проходит сирийско-российская операция против ИГ. Ее целью является полное уничтожение джихадистов, которые находятся в пустынной местности. За последние недели удалось ликвидировать несколько десятков представителей террористической группировки, говорится в публикации Avia.pro.
Ранее сегодня тот же самый портал написал, что выпущенная сирийскими джихадистами ракета прошла рядом с российским Ми-8.
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