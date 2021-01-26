ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Ресурс Avia.pro: выпущенная сирийскими джихадистами ракета прошла рядом с российским Ми-8

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Ресурс Avia.pro: выпущенная сирийскими джихадистами ракета прошла рядом с российским Ми-8
Вертолет Ми-8, MOD Russia / globallookpress.com

Ракета, выпущенная сирийскими боевиками, прошла рядом с российским вертолетом Ми-8. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что увернуться от ракеты джихадистов вертолету помогла установленная на его борту станция оптико-электронного подавления семейства Л-370 «Витебск». Боеприпас пролетел в нескольких десятках метров от Ми-8.

Когда и в каком районе Сирии произошел данный случай, в процитированной публикации не уточняется. При этом там говорится, что за время российской антитеррористической операции на территории арабской республики случилось несколько подобных инцидентов.

Как сообщалось ранее во вторник, китайский сайт Sina предположил, что РФ, возможно, начала испытывать в Сирии новейший ударный беспилотник «Охотник».

ДЦ

Общество

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин днем во вторник, 26 января, заявил, что третья российская вакцина от коронавируса нового типа должна поступить в гражданский оборот уже в ближайший месяц.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью