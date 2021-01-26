Ресурс Avia.pro: выпущенная сирийскими джихадистами ракета прошла рядом с российским Ми-8

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26 января 2021, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Вертолет Ми-8, MOD Russia / globallookpress.com

Ракета, выпущенная сирийскими боевиками, прошла рядом с российским вертолетом Ми-8. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что увернуться от ракеты джихадистов вертолету помогла установленная на его борту станция оптико-электронного подавления семейства Л-370 «Витебск». Боеприпас пролетел в нескольких десятках метров от Ми-8.

Когда и в каком районе Сирии произошел данный случай, в процитированной публикации не уточняется. При этом там говорится, что за время российской антитеррористической операции на территории арабской республики случилось несколько подобных инцидентов.

Как сообщалось ранее во вторник, китайский сайт Sina предположил, что РФ, возможно, начала испытывать в Сирии новейший ударный беспилотник «Охотник».