Avia.pro: учения с участием российского комплекса «Бал» в Черном море стали предупреждением для эсминца США «Дональд Кук»

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2021, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Эсминец «Дональд Кук», COVER Images / globallookpress.com

Учения, которые организовала Российская Федерация в Черном море, стали предупреждением для появившегося там некоторое время назад эсминца Соединенных Штатов «Дональд Кук». Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Накануне стало известно, что в Черном море прошли учения, в ходе которых береговой ракетный комплекс «Бал» «уничтожил» сторожевой корабль условного противника. «Удар» по судну был нанесен с помощью электронных пусков.

Авторы портала Avia.pro полагают, что эти маневры стали предупреждением для эсминца «Дональд Кук». В процитированной публикации указывается на то, что ранее российские самолеты отработали условное уничтожение данного корабля.