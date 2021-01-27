Российский офицер предрек уничтожение эсминца США «Дональд Кук» в Черном море в случае его агрессии против РФ

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27 января 2021, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Сторожевой корабль «Пытливый», MOD Russia / globallookpress.com

Американский эсминец «Дональд Кук», появившийся некоторое время назад в акватории Черного моря, будет уничтожен в случае агрессии судна против России. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил офицер Черноморского флота РФ.

Собеседник «ПолитНавигатора», имя которого портал не назвал, отметил, что эсминец США сопровождает сторожевой корабль «Пытливый». Если «Дональд Кук» предпримет агрессивные действия, его атакует артиллерия «Пытливого», затем российские военные применят авиацию и береговые ракетные комплексы. У эсминца не будет шансов выйти из Черного моря, предсказал офицер.

Ранее в среду сообщалось, что эксперт Виктор Баранец озвучил точку зрения, согласно которой Россия способна одним ударом ядерного «Посейдона» уничтожить половину американских авианосцев.