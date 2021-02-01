Шестой флот США опубликовал видео пролета российского Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук»
1 февраля 2021, 08:33[ «Аргументы Недели» ]
Появилась видеозапись, на которой запечатлен пролет российского истребителя Су-24 рядом с американским эсминцем «Дональд Кук» в акватории Черного моря. Данный ролик опубликовал в интернете некоторое время назад Шестой флот Соединенных Штатов.
В сообщении, которым сопровождены выложенные военными США кадры, указывается, что самолет РФ совершил «низкий проход» около корабля.
Ранее в понедельник отечественный сетевой ресурс Avia.pro написал, что истребители F-16, состоящие на вооружении Штатов и Румынии, поучаствовали в провокации в районе Крыма. В рамках состоявшихся учений самолеты отработали условные удары по российскому полуострову и побережью Черного моря.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.