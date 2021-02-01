Шестой флот США опубликовал видео пролета российского Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук»

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1 февраля 2021, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

Эсминец «Дональд Кук», US Navy / globallookpress.com

Появилась видеозапись, на которой запечатлен пролет российского истребителя Су-24 рядом с американским эсминцем «Дональд Кук» в акватории Черного моря. Данный ролик опубликовал в интернете некоторое время назад Шестой флот Соединенных Штатов.

В сообщении, которым сопровождены выложенные военными США кадры, указывается, что самолет РФ совершил «низкий проход» около корабля.

Ранее в понедельник отечественный сетевой ресурс Avia.pro написал, что истребители F-16, состоящие на вооружении Штатов и Румынии, поучаствовали в провокации в районе Крыма. В рамках состоявшихся учений самолеты отработали условные удары по российскому полуострову и побережью Черного моря.