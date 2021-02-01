Avia.pro: истребители США и Румынии приняли участие в провокации против России в районе Крыма

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1 февраля 2021, 08:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Истребитель F-16, Sra Roslyn Ward/Us Air / globallookpress.com

Самолеты Соединенных Штатов и Румынии приняли участие в провокации против Российской Федерации в районе Крымского полуострова. Об этом говорится в материале, появившемся сегодня на страницах отечественной сетевой прессы.

Интернет-ресурс Avia.pro информирует, что ВВС названных стран отработали на учениях условные удары по Крыму и Черноморскому побережью. В данных маневрах были задействованы истребители F-16. Отмечается, что последние провели сценарии тренировок с использованием тактики применения ракет класса «воздух-земля».

Как сообщалось ранее, издание Eurasia Review написало, что ядерный конфликт между Россией и НАТО может начаться в Прибалтике.