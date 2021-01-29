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Журнал Eurasia Review: ядерная война между Россией и НАТО может начаться в Прибалтике

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Журнал Eurasia Review: ядерная война между Россией и НАТО может начаться в Прибалтике
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Ядерный конфликт Российской Федерации и Североатлантического альянса может начаться на территории Прибалтики. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.

Журнал Eurasia Review констатирует, ссылаясь на мнение специалистов, что риск ядерного столкновения между Россией и Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО растет. Война может начаться из-за контроля над Латвией, Литвой и Эстонией.

В публикации журнала, процитированной отечественным интернет-изданием «Репортер», говорится, что Рига, Вильнюс и Таллин используют американо-российские противоречия, однако реализация такой политики способствует повышению напряженности в Европе и увеличению вероятности конфликта с применением оружия массового поражения. Отмечается, что сами прибалтийские республики могут стать целью для ответного или превентивного удара.

Ранее в пятницу ресурс Avia.pro написал, что массовый пуск новых дронов-камикадзе позволил бы Москве за несколько минут уничтожить районы ПВО НАТО.

ДЦ

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