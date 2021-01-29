ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Ресурс Avia.pro: массовый пуск новых дронов-камикадзе позволил бы России за несколько минут уничтожить районы ПВО НАТО

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Ресурс Avia.pro: массовый пуск новых дронов-камикадзе позволил бы России за несколько минут уничтожить районы ПВО НАТО
Учения НАТО, Michal Fludra / globallookpress.com

Новый беспилотник-камикадзе, созданный в Российской Федерации, получил возможность прорываться через зоны ПВО Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, размещенном в интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что отечественный дрон KYB способен обходить радары сил НАТО и поражать позиционные районы развертывания средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Массовый пуск данных аппаратов позволил бы России за несколько минут уничтожить районы ПВО западного военного блока, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что ресурс AviaNews выложил информацию, согласно которой предположительно истребитель РФ побеспокоил самолеты альянса во время полета в районе Средиземного моря.

ДЦ

В мире

Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России

США отправили в Черное море еще один эсминец. Американцы провоцируют Россию?

Отправка США в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против России. Соответствующая точка зрения высказана в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью