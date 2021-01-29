Ресурс Avia.pro: массовый пуск новых дронов-камикадзе позволил бы России за несколько минут уничтожить районы ПВО НАТО

Аргументы Недели → Общество 13+

29 января 2021, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Учения НАТО, Michal Fludra / globallookpress.com

Новый беспилотник-камикадзе, созданный в Российской Федерации, получил возможность прорываться через зоны ПВО Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, размещенном в интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что отечественный дрон KYB способен обходить радары сил НАТО и поражать позиционные районы развертывания средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Массовый пуск данных аппаратов позволил бы России за несколько минут уничтожить районы ПВО западного военного блока, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что ресурс AviaNews выложил информацию, согласно которой предположительно истребитель РФ побеспокоил самолеты альянса во время полета в районе Средиземного моря.