AviaNews: предположительно российский истребитель побеспокоил самолеты НАТО во время полета в районе Средиземного моря

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29 января 2021, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Предположительно российский истребитель побеспокоил самолеты Североатлантического альянса в ходе их полета в районе Средиземного моря. Об этом говорится в публикации, размещенной в интернете.

Ресурс AviaNews написал о прошедших некоторое время назад маневрах американских Boeing B-52 Stratofortress. В районе Средиземного моря поддержку стратегическим бомбардировщикам оказывали британские истребители, кроме того, самолеты сопровождал заправщик Нидерландов. В районе Кипра к последнему присоединился неопознанный истребитель - предположительно российский Су-27 – чем вызвал беспокойство у военных НАТО. В процитированном материале отмечается, что позже удалось установить «визуальный контакт» с появившемся летательным аппаратом.

Ранее в пятницу сетевое издание Avia.pro проинформировало, что румынским истребителям пришлось защищать эсминец США «Дональд Кук» после учений, проведенных Россией в Черном море.