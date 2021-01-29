Сайт Avia.pro: истребителям Румынии пришлось защищать эсминец США «Дональд Кук» после учений России в Черном море

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29 января 2021, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Эсминец «Дональд Кук», COVER Images / globallookpress.com

Румынским истребителям пришлось защищать эсминец «Дональд Кук» после учений, которые Россия организовала в акватории Черного моря. Об этом информируют СМИ.

В прошлую субботу в Черном море появился корабль «Дональд Кук», входящий в состав флота Соединенных Штатов. Через некоторое время после этого самолеты РФ отработали условное уничтожение американского судна, также были осуществлены учения с привлечением комплекса «Бал». Сетевой ресурс Avia.pro отмечает, что после данных действий российской стороны военные США запросили поддержку у Бухареста. Румынским истребителям пришлось охранять эсминец на всем его пути в западной части Черного моря.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский портал Sohu написал, что новые субмарины Москвы «Борей-А», оснащенные ракетой «Булава», будут способны нанести разрушительный удар по материковой части Штатов.