«ПолитПазл»: превращение в «отличную мишень» отбило у эсминца США «Дональд Кук» желание устроить провокацию возле Крыма
28 января 2021, 12:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитПазл»
Превращение в «отличную мишень» отбило у эсминца Соединенных Штатов «Дональд Кука» желание устроить провокацию возле Крымского полуострова. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал «ПолитПазл» напоминает, что осенью 2020-го корабль «Джон Маккейн», вооруженный крылатыми ракетами «Томагавк», вторгся в территориальные воды РФ в Японском море. После этого возник риск повторения американской провокации уже в других регионах.
Как говорится в процитированной публикации, российские военные не стали ждать, когда миновавший 23 января пролив Босфор эсминец «Дональд Кук» приблизится к Крыму. Самолеты РФ отработали условное уничтожение судна. Кроме того, в Черном море были проведены учения с участием берегового ракетного комплекса «Бал».
Превращение в «отличную мишень» отбило у корабля желание устроить провокацию возле Крыма, отметили авторы «ПолитПазла».
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