Sohu: российские подлодки «Борей-А» с «Булавой» будут способны нанести разрушительный удар по материковой части США

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28 января 2021, 21:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Подлодка «Князь Владимир», MOD Russia / globallookpress.com

Новые атомные подлодки Российской Федерации представляют серьезную угрозу для США. Об этом говорится в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, сообщают отечественные сетевые СМИ.

Как пишет издание «ПолитРоссия», портал Sohu констатировал, что «Князь Владимир», вошедший в 2020 году в состав флота РФ подводный крейсер проекта «Борей-А», считается лучшей субмариной в мире. В числе козырей «Князя Владимира» - его вооружение. Подлодка может выступать в качестве носителя шестнадцати ракет «Булава», которые поражают цели на расстоянии, составляющем десять тысяч километров.

В скором будущем российский флот пополнят еще несколько кораблей данного проекта. Субмарины «Борей-А» с «Булавой» будут способны нанести разрушительный удар по материковой части США, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в четверг сообщалось, что немецкое издание Stern высказало точку зрения, согласно которой от российских ядерных «Посейдонов» в настоящий момент нельзя защититься.