Издание Stern: от российских ядерных «Посейдонов» сейчас нельзя защититься
28 января 2021, 10:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
Главное преимущество российских ядерных подводных беспилотников «Посейдон» заключается в том, что в настоящий момент от них нельзя защититься. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах немецкой прессы, пишут отечественные интернет-СМИ.
Как информирует «ПолитРоссия», издание Stern назвало «Посейдон» «одним из самых загадочных и причудливых видов оружия».
В публикации Stern указывается, что беспилотник, питающийся от ядерного реактора, способен идти к своей цели с большой скоростью. По этой причине, а также потому, что аппарат производит мало шума, его трудно отследить.
Главное преимущество «Посейдонов» состоит в том, что сегодня нет возможности защиты от данного оружия, говорится в материале.
Ранее в четверг сообщалось, что Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, назвал военное превосходство Москвы над Вашингтоном основной причиной продления СНВ-3.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.