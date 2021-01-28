Издание Stern: от российских ядерных «Посейдонов» сейчас нельзя защититься

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28 января 2021, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Главное преимущество российских ядерных подводных беспилотников «Посейдон» заключается в том, что в настоящий момент от них нельзя защититься. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах немецкой прессы, пишут отечественные интернет-СМИ.

Как информирует «ПолитРоссия», издание Stern назвало «Посейдон» «одним из самых загадочных и причудливых видов оружия».

В публикации Stern указывается, что беспилотник, питающийся от ядерного реактора, способен идти к своей цели с большой скоростью. По этой причине, а также потому, что аппарат производит мало шума, его трудно отследить.

Главное преимущество «Посейдонов» состоит в том, что сегодня нет возможности защиты от данного оружия, говорится в материале.

Ранее в четверг сообщалось, что Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля, назвал военное превосходство Москвы над Вашингтоном основной причиной продления СНВ-3.