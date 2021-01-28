Экс-разведчик Кедми назвал главной причиной продления СНВ-3 военное превосходство России над США

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28 января 2021, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «НьюИнформ»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Главной причиной продления СНВ-3 стало военное превосходство Российской Федерации над Соединенными Штатами. Соответствующую точку зрения озвучил бывший израильский разведчик Яков Кедми, говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Как пишет издание «НьюИнформ», Кедми отметил, что после достижения Москвой превосходства над американцами в сфере стратегических вооружений Вашингтон был вынужден «вывести военную составляющую» из своей стратегии в отношении РФ. При этом экс-разведчик предупредил, что у США «остаются две других области давления на Россию» - экономическая и внутриполитическая.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Виктор Баранец высказал мнение, по которому Москва способна уничтожить половину американских авианосцев одним ударом ядерного подводного аппарата «Посейдон».