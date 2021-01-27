Совет Федерации одобрил соглашение с США о продлении СНВ-3
27 января 2021, 14:34[ «Аргументы Недели» ]
Совет Федерации ратифицировал соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США на пять лет до 5 февраля 2026 года.
Одобренный Советом Федерации закон о ратификации ДСНВ вступит в силу со дня официального опубликования. Законопроект был внесен президентом России Владимиром Путиным вечером во вторник, 26 января, после договоренности, достигнутой с новым президентом США Джозеф Байденом.
Комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию Соглашения о продлении ДСНВ.
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