В Кремле сообщили, о чём Путин поговорил с Байденом

Первый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом состоялся 26 января по инициативе Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что Байден, в частности, планировал обсудить с Путиным ситуацию вокруг Алексея Навального и выборы в США.
Пресс-служба главы российского государства назвала темы, которые обсудили Путин и Байден при первом общении.
Путин заявил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран, и, с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире, всего международного сообщества.
Оба президента выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).
Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
Путин с Байденом обсудил возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.
В Кремле отметили, что беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер.
Президенты России и США договорились о поддержании контактов.