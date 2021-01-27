В Кремле сообщили, о чём Путин поговорил с Байденом

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27 января 2021, 08:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Первый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом состоялся 26 января по инициативе Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что Байден, в частности, планировал обсудить с Путиным ситуацию вокруг Алексея Навального и выборы в США.

Пресс-служба главы российского государства назвала темы, которые обсудили Путин и Байден при первом общении.

Путин заявил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран, и, с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире, всего международного сообщества.

Оба президента выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Путин с Байденом обсудил возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

В Кремле отметили, что беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер.

Президенты России и США договорились о поддержании контактов.