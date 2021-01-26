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Путин и Байден поговорили по телефону

, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Путин и Байден поговорили по телефону
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США, и отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран», говорится в сообщении.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе затронули тему Договора о стратегических наступательных вооружениях. Кроме этого, речь шла о возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», говорится в сообщении кремлевской пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Путин планирует выступить на форуме в Давосе.

ДВа

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