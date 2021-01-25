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25 января 2021, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин планирует выступить на форуме в Давосе. Это произойдет 27 января.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил намерения главы государства, заявив: «Давос подтверждаю 27 числа».

Песков также сообщил, что выступление Путина на форуме будет публичным. Он напомнил, что российский лидер выступал на международном экономическом Давосском форуме в 2009 году.

Ранее сообщалось, что Путин считает реальным выйти на докризисный уровень занятости населения.