Путин считает реальным выйти на докризисный уровень занятости населения
25 января 2021, 15:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выйти на допандемийный уровень занятости.
Об этом глава государства заявил на встрече со студентами по случаю Дня российского студенчества.
Путин отметил, ситуация на рынке труда в РФ улучшается в последние месяцы, но все еще остается напряженной, поэтому правительству поручено «выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень».
Российский лидер отметил, что, судя по тенденциям, которые сейчас мы наблюдаем в экономике, «такая задача абсолютно реалистична».
Ранее Путин заявил о возможности снятия ограничительных мер по COVID-19.
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