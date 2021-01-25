ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Путин считает реальным выйти на докризисный уровень занятости населения

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин считает реальным выйти на докризисный уровень занятости населения
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выйти на допандемийный уровень занятости.

Об этом глава государства заявил на встрече со студентами по случаю Дня российского студенчества.

Путин отметил, ситуация на рынке труда в РФ улучшается в последние месяцы, но все еще остается напряженной, поэтому правительству поручено «выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень».

Российский лидер отметил, что, судя по тенденциям, которые сейчас мы наблюдаем в экономике, «такая задача абсолютно реалистична».

Ранее Путин заявил о возможности снятия ограничительных мер по COVID-19.

ДВа

Общество

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Sohu: российские подлодки «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из НАТО

Российские подводные лодки проекта «Борей-А» станут «настоящим кошмаром» для противников Москвы из Североатлантического альянса. Такая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью