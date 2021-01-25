Путин заявил о возможности снятия ограничительных мер по COVID-19
25 января 2021, 14:44[ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин 25 января заявил о стабилизации в России ситуации с коронавирусом, и в связи с этим появилась возможность начинать снимать ограничительные меры.
Президент России на встрече со студентами в День российского студенчества рассказал, что сегодня утром изучал доклады о ситуации с ковидом в стране, отметил, что выздоравливает людей больше, чем заболевает, снижается число инфицированных, сегодня их выявлено менее 20 тысяч.
Глава государства считает, что стабилизация ситуации с коронавирусом в нашей стране позволяет аккуратно снимать введенные ограничительные меры.
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