Путин заявил о возможности снятия ограничительных мер по COVID-19

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25 января 2021, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин 25 января заявил о стабилизации в России ситуации с коронавирусом, и в связи с этим появилась возможность начинать снимать ограничительные меры.

Президент России на встрече со студентами в День российского студенчества рассказал, что сегодня утром изучал доклады о ситуации с ковидом в стране, отметил, что выздоравливает людей больше, чем заболевает, снижается число инфицированных, сегодня их выявлено менее 20 тысяч.

Глава государства считает, что стабилизация ситуации с коронавирусом в нашей стране позволяет аккуратно снимать введенные ограничительные меры.