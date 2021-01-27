Международный комитет Госдумы поддержал ратификацию Соглашения о продлении ДСНВ
27 января 2021, 11:33[ «Аргументы Недели» ]
Комитет Госдумы по международным делам поддержал ратификацию Соглашения о продлении ДСНВ. Вечером 26 января он был внесен главой государства Владимиром Путиным.
В пресс-службе ГД сообщили, что документ будет рассмотрен в приоритетном порядке на сегодняшнем пленарном заседании.
По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, существенно, что Договор продлевается на пятилетний срок без дополнительных условий.
«Это время мы рассчитываем использовать для того, чтобы развернуть с США углубленные, интенсивные переговоры о будущем контроле над вооружениями с целью выработки нового уравнения безопасности», - отметил дипломат.
Ранее депутат Леонид Слуцкий заявил о готовности Госдумы приступить к работе по продлению СНВ-3.
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