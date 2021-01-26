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Слуцкий заявил о готовности Госдумы приступить к работе по продлению СНВ-3

, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Слуцкий заявил о готовности Госдумы приступить к работе по продлению СНВ-3
Леонид Слуцкий. Фото: сайт ГД.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что депутаты ждут внесения документов о пролонгации договора СНВ-3 в нижнюю палату.

По его словам, парламентарии готовы «буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса продления договора».

Слуцкий отметил, что обмен нотами о продлении ДСНВ - важнейший сигнал по сохранению системы ядерного сдерживания в мире.

Ранее сообщалось, что Путин и Байден провели телефонные переговоры.

ДВа

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