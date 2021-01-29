Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России
29 января 2021, 09:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Отправка Соединенными Штатами в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против Российской Федерации. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Согласно мнению авторов интернет-ресурса Avia.pro, действия американцев говорят о том, что они намерены осуществить антироссийскую провокацию. В процитированном материале предсказывается, что Москва в ответ на появление сразу двух боевых кораблей США в Черном море усилит патрулирование своих территориальных вод.
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