Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России

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29 января 2021, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Эсминец «Портер», US Navy / globallookpress.com

Отправка Соединенными Штатами в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против Российской Федерации. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

На прошлой неделе в Черное море вошло судно «Дональд Кук». Через некоторое время после этого США отправили в акваторию «Портер», еще один свой эсминец.

Согласно мнению авторов интернет-ресурса Avia.pro, действия американцев говорят о том, что они намерены осуществить антироссийскую провокацию. В процитированном материале предсказывается, что Москва в ответ на появление сразу двух боевых кораблей США в Черном море усилит патрулирование своих территориальных вод.