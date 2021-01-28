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Второй американский эсминец вошел в акваторию Черного моря

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Второй американский эсминец вошел в акваторию Черного моря
Фото: соцсети

Эскадренный миноносец ВМС США «Портер» (класс «Арли Бёрк») сегодня пересек пролив Босфор в восточном направлении. Об этом командование 6-го флота ВМС США разместило сообщение в Твиттер. Данный боевой корабль несет на борту крылатые ракеты «Томагавк». В настоящее время в Черном море находятся два американских ракетоносных эсминца, что не может не вызвать беспокойства Москвы.

«Эсминец «Портер» начал переход проливов в направлении Чёрного моря для проведения операций по обеспечению морской безопасности в регионе. Корабли и самолёты ВМС США регулярно работают в Чёрном море для обеспечения безопасности союзников по НАТО и партнёров», — говорится в сообщении 6-го флота ВМС США.

Ранее в Черное море зашел эсминец «Дональд Кук», удостоенный повышенного внимания Черноморского флота РФ. Однозначно ЧФ адекватно отреагирует на появление второго однотипного корабля вооруженного крылатыми ракетами «Томагавк».

ША

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