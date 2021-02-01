Sohu: российские межконтинентальные ракеты «Ярс-С» способны отправить США в каменный век

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1 февраля 2021, 21:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Ракеты, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

Российские межконтинентальные ракеты «Ярс-С» способны отправить Соединенные Штаты и других потенциальных противников Москвы в каменный век. Такая оценка содержится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте, пишут отечественные сетевые СМИ.

Как информирует издание «ПолитРоссия», портал Sohu отметил, что технологии, примененные при создании ракеты «Ярс-С», позволяют ей преодолевать расстояние, составляющее одиннадцать тысяч километров, и двигаться к своей цели со скоростью 4,8 километра в секунду. Точность данного снаряда – порядка двести метров.

Также боеголовка «Ярс-С» может маневрировать, благодаря этому ракета в состоянии преодолеть все существующие в настоящий момент комплексы ПРО.

«Ярс-С» представляет собой оружие, способное отправить любого врага России в каменный век, резюмирует Sohu.

Ранее сегодня сообщалось, что журнал Forbes высказал точку зрения, согласно которой Вашингтон попал в «цугцванг» из-за покупки Нью-Дели у Москвы систем С-400.