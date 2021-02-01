Sohu: российские межконтинентальные ракеты «Ярс-С» способны отправить США в каменный век

Российские межконтинентальные ракеты «Ярс-С» способны отправить Соединенные Штаты и других потенциальных противников Москвы в каменный век. Такая оценка содержится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте, пишут отечественные сетевые СМИ.
Как информирует издание «ПолитРоссия», портал Sohu отметил, что технологии, примененные при создании ракеты «Ярс-С», позволяют ей преодолевать расстояние, составляющее одиннадцать тысяч километров, и двигаться к своей цели со скоростью 4,8 километра в секунду. Точность данного снаряда – порядка двести метров.
Также боеголовка «Ярс-С» может маневрировать, благодаря этому ракета в состоянии преодолеть все существующие в настоящий момент комплексы ПРО.
«Ярс-С» представляет собой оружие, способное отправить любого врага России в каменный век, резюмирует Sohu.
Ранее сегодня сообщалось, что журнал Forbes высказал точку зрения, согласно которой Вашингтон попал в «цугцванг» из-за покупки Нью-Дели у Москвы систем С-400.