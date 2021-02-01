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Forbes: США угодили в «цугцванг» из-за покупки Индией российских комплексов С-400

, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Forbes: США угодили в «цугцванг» из-за покупки Индией российских комплексов С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты угодили в «цугцванг» из-за покупки Индией российских зенитных ракетных комплексов С-400. Соответствующая точка зрения была высказана на страницах американской прессы, пишут отечественные интернет-СМИ.

Как информирует сайт «ПолитРоссия», журнал Forbes отметил, что Вашингтон в ситуации с С-400 оказался в положении, при котором любой шаг пойдет на пользу оппонента. В публикации журнала указывается на то, что в случае введения США санкций в отношении Нью-Дели из-за покупки комплексов отношения с Индией осложнятся. Констатируется, что последняя в настоящий момент является ключевым союзником американцев против КНР.

В процитированном материале говорится, что возможные антииндийские ограничительные меры Вашингтона будут выгодны России, так как в этом случае ее сотрудничество с Нью-Дели еще более укрепится. Также Москва останется в выигрыше, если Штаты предпочтут не мешать сделке по С-400.

Ранее в понедельник сообщалось, что ресурс Wirtualna Polska объяснил, почему для американской стороны ценна захваченная в Ливии российская система «Панцирь-С1».

ДЦ

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