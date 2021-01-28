Nikkei Asian Review: будущая поставка Индии российских С-400 станет «ударом» по Байдену

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28 января 2021, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Зенитно-ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Будущая поставка Индии российских зенитных ракетных комплексов С-400 станет «ударом» по новому президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, появившейся на страницах японских интернет-СМИ.

Издание Nikkei Asian Review напоминает, что Нью-Дели согласился на приобретение С-400 в 2018-м. По условиям контракта, Москва должна поставить пять установок. Ожидается, что одна из них прибудет в Индию в текущем году.

В процитированном материале говорится, что данная сделка грозит испортить отношения южноазиатского государства с новым президентом США Джо Байденом.

Военный эксперт Сэмюэл Раджив, чье мнение привело Nikkei Asian Review, отметил, что Вашингтон считает Россию враждебной страной. И ни при каких обстоятельствах не одобрит поставки С-400 Нью-Дели, который американцы рассматривают в качестве своего главного партнера по индо-тихоокеанской стратегии.

Ранее в четверг сообщалось, что Штаты ответили на условное уничтожение ВКС России корабля «Дональд Кук» отправкой в район Черного моря самолета Boeing E-3 Sentry.