Киевский журналист Гордон заявил о способности Байдена заставить Россию отдать Украине Крым
28 января 2021, 14:14[ «Аргументы Недели» ]
Президент США Джо Байден способен заставить Российскую Федерацию отдать Украине Крымский полуостров. Соответствующую точку зрения озвучил Дмитрий Гордон, киевский журналист.
Как заявил Гордон на видео, размещенном на его YouTube-канале, Киев останется в выигрыше, если Байден решит вести жесткий диалог с Москвой. По словам журналиста, если новый американский лидер будет «другом Украины», он может так «выкрутить руки» РФ, что она отдаст «все, что забрала».
Крым стал российским регионом по итогам местного референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Киевские власти результаты голосования не признали и объявили полуостров «оккупированным».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский полковник Олег Жданов назвал выгоду Соединенных Штатов от конфликта на востоке бывшей советской республики.
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