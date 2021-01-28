Киевский журналист Гордон заявил о способности Байдена заставить Россию отдать Украине Крым

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28 января 2021, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Президент США Джо Байден способен заставить Российскую Федерацию отдать Украине Крымский полуостров. Соответствующую точку зрения озвучил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Как заявил Гордон на видео, размещенном на его YouTube-канале, Киев останется в выигрыше, если Байден решит вести жесткий диалог с Москвой. По словам журналиста, если новый американский лидер будет «другом Украины», он может так «выкрутить руки» РФ, что она отдаст «все, что забрала».

Крым стал российским регионом по итогам местного референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Киевские власти результаты голосования не признали и объявили полуостров «оккупированным».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский полковник Олег Жданов назвал выгоду Соединенных Штатов от конфликта на востоке бывшей советской республики.