Avia.pro: если Байден поддержит предполагаемое наступление Украины в Донбассе, ДНР и ЛНР вряд ли протянут более месяца
28 января 2021, 08:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Если новый президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержит предполагаемое наступление Украины в Донбассе, самопровозглашенные ДНР и ЛНР вряд ли протянут более месяца. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах российской интернет-прессы.
Накануне в Кремле заявили о серьезных разногласиях по Донбассу у президента РФ Владимира Путина и Байдена. Как отмечает портал Avia.pro, если предыдущий хозяин Белого Дома Дональд Трамп вел себя сдержанно в отношении ДНР и ЛНР, то его сменщик может оказать поддержку предполагаемой наступательной операции Киева. В этом случае республики вряд ли продержатся более месяца, говорится в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский полковник Олег Жданов назвал выгоду Вашингтона от вооруженного конфликта на территории Донбасса.
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