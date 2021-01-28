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Avia.pro: если Байден поддержит предполагаемое наступление Украины в Донбассе, ДНР и ЛНР вряд ли протянут более месяца

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: если Байден поддержит предполагаемое наступление Украины в Донбассе, ДНР и ЛНР вряд ли протянут более месяца
Президент США Джо Байден, Anna Moneymaker / globallookpress.com

Если новый президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержит предполагаемое наступление Украины в Донбассе, самопровозглашенные ДНР и ЛНР вряд ли протянут более месяца. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах российской интернет-прессы.

Накануне в Кремле заявили о серьезных разногласиях по Донбассу у президента РФ Владимира Путина и Байдена. Как отмечает портал Avia.pro, если предыдущий хозяин Белого Дома Дональд Трамп вел себя сдержанно в отношении ДНР и ЛНР, то его сменщик может оказать поддержку предполагаемой наступательной операции Киева. В этом случае республики вряд ли продержатся более месяца, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский полковник Олег Жданов назвал выгоду Вашингтона от вооруженного конфликта на территории Донбасса.

ДЦ

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