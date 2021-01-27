Украинский полковник Олег Жданов назвал выгоду США от конфликта в Донбассе

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27 января 2021, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Надеяться на то, что вооруженный конфликт на территории Донбасса может быть урегулирован в текущем году, не следует. Соответствующую точку зрения на страницах СМИ высказал украинский полковник и военный эксперт Олег Жданов.

Назвав государства, которые в теории способны помочь Киеву в завершении противостояния, Жданов отметил, что оно выгодно Соединенным Штатам. По словам полковника, то, что Россия «связана войной на Украине», отвечает интересам Вашингтона. Как добавил Олег Жданов, чем сильнее Киев, чем больше он способен противостоять Москве, тем больше у американцев рычагов давления на РФ.

Власти Украины и западных стран обвиняют Россию в оказании прямой военной помощи подразделениям самопровозглашенных республик Донбасса. Официальная Москва подобные утверждения опровергает.

Ранее сообщалось, что глава ЛНР Леонид Пасечник предрек «огромнейшее количество жертв» в случае попытки киевского командования провести блицкриг в Донбассе.