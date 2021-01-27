Песков сообщил о серьезных разногласиях у Путина и Байдена по Донбассу

Аргументы Недели → В мире 13+

27 января 2021, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Владимир Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в первом телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом обсудил внутриукраинское урегулирование. О темах разговора Путин и Байдена сообщила пресс-служба Кремля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что разногласия между Россией и Соединенными Штатами по сути конфликта на Украине остаются серьезными.

Сегодня журналисты обратили внимание Пескова на то, что пресс-служба Кремля в сообщении о разговоре Путина и Байдена написала - обсуждался "внутриукраинский конфликт", а представители администрации США - о "российской агрессии", и попросили уточнить.

"Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет", - пояснил Дмитрий Песков.

Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Байден возобновление встреч спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и Владислава Суркова: "Нет, в детали не вдавались".

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что стороны договорились продолжать диалог.