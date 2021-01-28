США ответили на условное уничтожение ВКС России эсминца «Дональд Кук» отправкой в район Черного моря самолета Boeing E-3 Sentry

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28 января 2021, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Самолет Boeing E-3 Sentry, imago stock&people / globallookpress.com

Соединенные Штаты отреагировали на условное уничтожение самолетами ВКС РФ американского эсминца «Дональд Кук» в Черном море. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах интернет-СМИ.

Портал «Репортер» информирует, что в ответ на действия российской стороны США отправили в район Черного моря с целью обеспечения безопасности «Дональда Кука» самолет Boeing E-3 Sentry. Он будет патрулировать акваторию.

Данный самолет дальнего радиолокационного обнаружения предназначен для более точного определения координат приближающихся бомбардировщиков в целях наведения на них истребителей, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский журналист Дмитрий Гордон заявил о способности нового главы Штатов Джо Байдена заставить Россию отдать Крым Украине.