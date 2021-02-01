ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Сайт Wirtualna Polska объяснил, почему для США ценен захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1»

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Сайт Wirtualna Polska объяснил, почему для США ценен захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1»
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

В польском сегменте интернета появился материал, где объясняется, почему для Соединенных Штатов ценен захваченный на территории Ливии российский комплекс «Панцирь-С1», который в ходе секретной миссии был доставлен на американскую базу в ФРГ.

Портал Wirtualna Polska констатирует, что Вашингтон значительно отстает от Москвы в области разработки вооружений, подобных «Панцирю». Ресурс отмечает, что предпринятые в 1980-е годы попытки специалистов из США создать похожие установки закончились провалом.

«Панцирь-С1» является ценным трофеем для американцев с точки зрения развития своих вооружений, полагают авторы сайта.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание Task & Purpose напомнило о панике команды корабля США «Дональд Кук» из-за пролетов российских Су-24 на Балтике в 2016 году.

ДЦ

Общество

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

СМИ сообщили, что с понедельника, 1 февраля, размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9%. Такое решение коснется людей с инвалидностью, подвергшихся радиации и пострадавших на производстве, а также ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и РФ и Героев труда.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью