Сайт Wirtualna Polska объяснил, почему для США ценен захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1»

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1 февраля 2021, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

В польском сегменте интернета появился материал, где объясняется, почему для Соединенных Штатов ценен захваченный на территории Ливии российский комплекс «Панцирь-С1», который в ходе секретной миссии был доставлен на американскую базу в ФРГ.

Портал Wirtualna Polska констатирует, что Вашингтон значительно отстает от Москвы в области разработки вооружений, подобных «Панцирю». Ресурс отмечает, что предпринятые в 1980-е годы попытки специалистов из США создать похожие установки закончились провалом.

«Панцирь-С1» является ценным трофеем для американцев с точки зрения развития своих вооружений, полагают авторы сайта.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание Task & Purpose напомнило о панике команды корабля США «Дональд Кук» из-за пролетов российских Су-24 на Балтике в 2016 году.