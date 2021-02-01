Сайт Wirtualna Polska объяснил, почему для США ценен захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1»
1 февраля 2021, 15:01[ «Аргументы Недели» ]
В польском сегменте интернета появился материал, где объясняется, почему для Соединенных Штатов ценен захваченный на территории Ливии российский комплекс «Панцирь-С1», который в ходе секретной миссии был доставлен на американскую базу в ФРГ.
Портал Wirtualna Polska констатирует, что Вашингтон значительно отстает от Москвы в области разработки вооружений, подобных «Панцирю». Ресурс отмечает, что предпринятые в 1980-е годы попытки специалистов из США создать похожие установки закончились провалом.
«Панцирь-С1» является ценным трофеем для американцев с точки зрения развития своих вооружений, полагают авторы сайта.
Как сообщалось ранее в понедельник, издание Task & Purpose напомнило о панике команды корабля США «Дональд Кук» из-за пролетов российских Су-24 на Балтике в 2016 году.
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