ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Сайт «ПолитПазл»: внутри захваченного в Ливии «Панциря» американцев ждет «ловушка» от российских инженеров

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитПазл»

Сайт «ПолитПазл»: внутри захваченного в Ливии «Панциря» американцев ждет «ловушка» от российских инженеров
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», Ministry of Defence of the Russiа / globallookpress.com

Внутри захваченного в Ливии комплекса «Панцирь-С1» американцев ждет «ловушка» от российских инженеров. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал «ПолитПазл» прогнозирует, ссылаясь на мнение экспертов в области вооружений, что специалистам из США не удастся разобраться в секретах «Панциря». Причина этого заключается в том, что подобные системы оснащаются «обманной электроникой».

Авторы сайта полагают, что для американцев повторится ситуация, о которой рассказал военный аналитик Виктор Баранец. По его словам, представители Соединенных Штатов ранее попытались вскрыть плату головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса С-300, однако сработала заложенная российской стороной «ловушка», уничтожающая программные элементы.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Eurasia Review написало, что ядерная война между Россией и НАТО может начаться в Прибалтике.

ДЦ

В мире

Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России

США отправили в Черное море еще один эсминец. Американцы провоцируют Россию?

Отправка США в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против России. Соответствующая точка зрения высказана в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью