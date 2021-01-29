Сайт «ПолитПазл»: внутри захваченного в Ливии «Панциря» американцев ждет «ловушка» от российских инженеров

Портал «ПолитПазл» прогнозирует, ссылаясь на мнение экспертов в области вооружений, что специалистам из США не удастся разобраться в секретах «Панциря». Причина этого заключается в том, что подобные системы оснащаются «обманной электроникой».
Авторы сайта полагают, что для американцев повторится ситуация, о которой рассказал военный аналитик Виктор Баранец. По его словам, представители Соединенных Штатов ранее попытались вскрыть плату головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса С-300, однако сработала заложенная российской стороной «ловушка», уничтожающая программные элементы.
Как сообщалось ранее сегодня, издание Eurasia Review написало, что ядерная война между Россией и НАТО может начаться в Прибалтике.
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