Сайт «ПолитПазл»: внутри захваченного в Ливии «Панциря» американцев ждет «ловушка» от российских инженеров

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29 января 2021, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитПазл»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», Ministry of Defence of the Russiа / globallookpress.com

Внутри захваченного в Ливии комплекса «Панцирь-С1» американцев ждет «ловушка» от российских инженеров. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал «ПолитПазл» прогнозирует, ссылаясь на мнение экспертов в области вооружений, что специалистам из США не удастся разобраться в секретах «Панциря». Причина этого заключается в том, что подобные системы оснащаются «обманной электроникой».

Авторы сайта полагают, что для американцев повторится ситуация, о которой рассказал военный аналитик Виктор Баранец. По его словам, представители Соединенных Штатов ранее попытались вскрыть плату головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса С-300, однако сработала заложенная российской стороной «ловушка», уничтожающая программные элементы.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Eurasia Review написало, что ядерная война между Россией и НАТО может начаться в Прибалтике.