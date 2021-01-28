«Таймс»: на базу США в Германии в ходе секретной операции доставили захваченный на поле боя в Ливии российский «Панцирь-С1»
28 января 2021, 09:34[ «Аргументы Недели» ]
На базу Соединенных Штатов, расположенную на территории Германии, в ходе секретной миссии доставили российский «Панцирь-С1», захваченный на поле боя в Ливии. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах британских СМИ.
Как пишет издание «Таймс», операция была проведена на фоне опасений, что комплекс, который способен сбивать гражданские самолеты, может попасть в распоряжение ополченцев или контрабандистов оружия в стране, где продолжается гражданский военный конфликт. Какие силы участвовали в миссии по доставке «Панциря» на американский объект в ФРГ, не уточняется.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Виктор Баранец высказал точку зрения, согласно которой Вашингтон и Токио в будущем могут предпринять попытку военного захвата принадлежащих Российской Федерации Курильских островов.
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