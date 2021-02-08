Американское издание We Are The Mighty признало ядерное превосходство России над США
8 февраля 2021, 16:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
На страницах американской прессы появился материал, в котором признается ядерное превосходство Российской Федерации над Соединенными Штатами. Об этом сообщают отечественные сетевые СМИ.
Как пишет «ПолитРоссия», издание We Are The Mighty отметило, что, несмотря на санкции, Москва смогла разработать ядерное оружие значительно более мощное, чем то, которое имеется у американской стороны. С помощью таких систем, как ракетный комплекс «Сармат» и подводный беспилотник «Посейдон», РФ способна причинить противнику более серьезные разрушения, чем когда-либо, констатируется в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что китайский портал Sohu высказал прогноз, согласно которому Россия сможет взять под контроль два океана с помощью своих самолетов Ту-22М3.
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