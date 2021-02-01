Обозреватель Гернот Крампер: российские ядерные «Посейдоны» будут способны уничтожить весь мир

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1 февраля 2021, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В лице разрабатываемых ядерных подводных беспилотников «Посейдон» Российская Федерация получит оружие, которое будет способно уничтожить весь мир. Соответствующую точку зрения высказал обозреватель Гернот Крампер.

Крампер пишет на страницах немецкого журнала Stern, что «Посейдон» имеет длину порядка 24 метров и диаметр около 1,6 метра. Из-за того, что аппарат бесшумен и передвигается с высокой скоростью, его нельзя отследить и перехватить.

В материале Stern, пересказанном изданием «ПолитРоссия», отмечается, что у Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу нет средств, которые могли бы эффективно противодействовать «Посейдонам». Гернот Крампер констатировал, что данные беспилотники будут способны стереть с лица земли весь мир.

Ранее сегодня сайт Avia.pro написал, что американские ПРО не в состоянии защитить США в случае массовой атаки российских ракет «Ярс».