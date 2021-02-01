Ресурс Avia.pro: американские ПРО не смогут защитить США в случае массовой атаки российских ракет «Ярс»
1 февраля 2021, 11:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Американские средства противоракетной обороны (ПРО) не смогут защитить Соединенные Штаты в случае массовой атаки российских ракет «Ярс». Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.
Портал Avia.pro пишет, что «Ярс», который в состоянии преодолеть расстояние до десяти тысяч километров, способен прилететь в сторону США по непредсказуемой для их военных траектории. Если атака данными боеприпасами была бы массовой, американцам пришлось бы выпустить тысячи противоракет лишь в одном секторе обороны. Из процитированного материала следует, что ПРО Штатов на такое не способна.
Ранее сегодня тот же самый ресурс предположил, что Москва может разместить в будущем на Курильских островах самолеты Су-57.
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