Sohu: Россия сможет взять под контроль два океана с помощью бомбардировщиков Ту-22М3
8 февраля 2021, 14:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
Российская Федерация сможет взять под свой контроль два океана с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета, пишут отечественные сетевые СМИ.
Как информирует «ПолитРоссия», портал Sohu отметил, что Ту-22М3 оснащен ракетой Х-32, которую прозвали «убийцей авианосцев». Также имеется информация, согласно которой последний прошедший модернизацию самолет данного типа получил воздушную дозаправочную трубку. Применение данного устройства увеличило дальность полета и атаки боевой машины.
Таким образом, Россия посредством использования Ту-22М3 сможет взять под контроль два океана, делают вывод авторы Sohu.
Ранее в понедельник издание «Репортер» написало, что появился признак подготовки российского ответа на будущую переброску стратегических бомбардировщиков США на территорию Норвегии.
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