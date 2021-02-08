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Sohu: Россия сможет взять под контроль два океана с помощью бомбардировщиков Ту-22М3

, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: Россия сможет взять под контроль два океана с помощью бомбардировщиков Ту-22М3
Стратегический бомбардировщик Tу-22M3, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация сможет взять под свой контроль два океана с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета, пишут отечественные сетевые СМИ.

Как информирует «ПолитРоссия», портал Sohu отметил, что Ту-22М3 оснащен ракетой Х-32, которую прозвали «убийцей авианосцев». Также имеется информация, согласно которой последний прошедший модернизацию самолет данного типа получил воздушную дозаправочную трубку. Применение данного устройства увеличило дальность полета и атаки боевой машины.

Таким образом, Россия посредством использования Ту-22М3 сможет взять под контроль два океана, делают вывод авторы Sohu.

Ранее в понедельник издание «Репортер» написало, что появился признак подготовки российского ответа на будущую переброску стратегических бомбардировщиков США на территорию Норвегии.

ДЦ

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