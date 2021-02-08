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«Репортер»: появился признак подготовки Россией ответа на будущую переброску стратегических бомбардировщиков США в Норвегию

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

«Репортер»: появился признак подготовки Россией ответа на будущую переброску стратегических бомбардировщиков США в Норвегию
Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, U.S. Air Force / globallookpress.com

Появился признак подготовки Российской Федерацией ответа на будущую переброску стратегических бомбардировщиков Соединенных Штатов на норвежскую территорию. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах отечественной сетевой прессы.

Планируется, что в текущем месяце в центральной части Норвегии будут размещены несколько американских B-1B Lancer. Как пишет издание «Репортер», появился признак подготовки Москвой ответа на данный шаг Вашингтона.

Отмечается, что на базу РФ, расположенную на Кольском полуострове, прибыл из Иваново А-50У, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения. Авторы портала указывают на то, что обычно подобные маневры предвещают скорые полеты российской стратегической авиации. Журналисты не исключили, что Москва перебросит на полуостров бомбардировщики Ту-160 или Ту-95МС.

Ранее ресурс Avia.pro предположил, что отечественные военные могли применить средства РЭБ против самолета-разведчика США у границ Крыма.

ДЦ

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