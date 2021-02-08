«Репортер»: появился признак подготовки Россией ответа на будущую переброску стратегических бомбардировщиков США в Норвегию

Планируется, что в текущем месяце в центральной части Норвегии будут размещены несколько американских B-1B Lancer. Как пишет издание «Репортер», появился признак подготовки Москвой ответа на данный шаг Вашингтона.
Отмечается, что на базу РФ, расположенную на Кольском полуострове, прибыл из Иваново А-50У, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения. Авторы портала указывают на то, что обычно подобные маневры предвещают скорые полеты российской стратегической авиации. Журналисты не исключили, что Москва перебросит на полуостров бомбардировщики Ту-160 или Ту-95МС.
Ранее ресурс Avia.pro предположил, что отечественные военные могли применить средства РЭБ против самолета-разведчика США у границ Крыма.
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