Forbes: США отправят в Норвегию свои бомбардировщики В-1, чтобы «беспокоить русских»

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3 февраля 2021, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Американские самолеты, Cover Images / globallookpress.com

Соединенные Штаты отправят в Норвегию свои стратегические бомбардировщики В-1, чтобы «беспокоить русских». Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах американской прессы.

Журнал Forbes информирует, что Вашингтон в скором будущем разместит на территории скандинавской страны четыре В-1 и двести военных. В процитированном материале констатируется, что это будет первая в своем роде переброска огромных бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности.

Предполагается, что В-1 будут совершать вылеты с объекта, который расположен в центральной Норвегии.

Издание пишет, что оснащенные ракетами стратегические бомбардировщики представляют серьезную угрозу для Северного флота РФ. Американская сторона намерена продемонстрировать с помощью вылетов В-1 из Норвегии, что данная угроза является реальной, отмечает Forbes.

Ранее сегодня портал Avia.pro предположил, что захваченный в Ливии российский комплекс «Панцирь-С1» мог передать США турецкий президент Реджеп Эрдоган.