Avia.pro: Россия может разместить свои стратегические силы у границ США в ответ на будущую переброску B-1B Lancer в Норвегию
3 февраля 2021, 11:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российская Федерация может разместить свои стратегические силы у границ Соединенных Штатов в ответ на будущую переброску американских самолетов B-1B Lancer на норвежскую территорию. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся в сети.
Некоторое время назад стало известно, что Вашингтон отправит на постоянную дислокацию в Норвегию четыре бомбардировщика B-1B Lancer. Как полагают авторы ресурса Avia.pro, в качестве ответной меры Москва может развернуть свои стратегические силы рядом с государственными рубежами США, в частности, на Кубе. Власти островного государства не были бы против подобного шага РФ, отмечается в процитированном материале.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео с маневрами российского истребителя Су-35 в сирийском небе перед разгромом техники поддерживаемых Турцией боевиков.
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