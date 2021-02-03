Avia.pro: Россия может разместить свои стратегические силы у границ США в ответ на будущую переброску B-1B Lancer в Норвегию

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3 февраля 2021, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолет, pixabay.com

Российская Федерация может разместить свои стратегические силы у границ Соединенных Штатов в ответ на будущую переброску американских самолетов B-1B Lancer на норвежскую территорию. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся в сети.

Некоторое время назад стало известно, что Вашингтон отправит на постоянную дислокацию в Норвегию четыре бомбардировщика B-1B Lancer. Как полагают авторы ресурса Avia.pro, в качестве ответной меры Москва может развернуть свои стратегические силы рядом с государственными рубежами США, в частности, на Кубе. Власти островного государства не были бы против подобного шага РФ, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео с маневрами российского истребителя Су-35 в сирийском небе перед разгромом техники поддерживаемых Турцией боевиков.