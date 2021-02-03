Выложено видео с маневрами российского Су-35 в небе над Сирией перед разгромом техники протурецких джихадистов

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3 февраля 2021, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликовано видео с маневрами российского самолета Су-35 в небе над Сирией перед ударом по технике протурецких вооруженных формирований. Данный ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Как пишет интернет-ресурс Avia.pro, истребитель продемонстрировал развороты по малому радиусу на очень большой скорости. Ряд сирийских СМИ назвал поведение Су-35 рисованием «кругов ада», говорится в процитированном материале.

Отмечается, что после данных маневров самолет нанес удар, разгромив технику поддерживаемых Анкарой джихадистов.

Ранее в среду тот же самый портал высказал предположение, согласно которому захваченный в Ливии российский «Панцирь-С1» мог передать американцам турецкий лидер Реджеп Эрдоган.