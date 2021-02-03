Опубликовано видео уничтожения российским Су-24 подземного укрытия боевиков в сирийском Идлибе

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3 февраля 2021, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В интернете появилось видео, на котором запечатлено уничтожение российским самолетом Су-24 тайного объекта джихадистов, располагавшегося на территории сирийской провинции Идлиб. Ролик доступен для просмотра на YouTube.

Как пишет «Русская весна», некоторое время назад разведка обнаружила туннель, где исламисты прятали свою технику от авиации. Данное подземное укрытие было уничтожено бомбардировщиком Су-24.

Кроме того, российским ВКС удалось ликвидировать полевой штаб боевиков, говорится в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что авиация РФ атаковала ракетами протурецких джихадистов в Идлибе.