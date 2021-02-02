Истребители ВКС России атаковали ракетами протурецких джихадистов в сирийском Идлибе

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2 февраля 2021, 21:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Истребители, состоящие на вооружении ВКС Российской Федерации, осуществили ракетную атаку по протурецким джихадистам в сирийской провинции Идлиб. Соответствующая информация появилась на страницах сетевых СМИ.

Как пишет издание Avia.pro, известно, что в результате удара с воздуха была поражена инфраструктура боевиков в окрестностях населенного пункта Харбануш. В процитированном материале отмечается, что одной из причин налета могла стать переброска вооруженными формированиями тяжелой бронетехники в данный район.

Ранее сегодня тот же самый портал сообщил, что американский Boeing P-8A Poseidon угрожающе подлетел к субмаринам РФ в сирийской акватории.