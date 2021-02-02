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Издание Avia.pro: американский Boeing P-8A Poseidon угрожающе подлетел к российским субмаринам в водах Сирии

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Издание Avia.pro: американский Boeing P-8A Poseidon угрожающе подлетел к российским субмаринам в водах Сирии
Американский самолет, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Американский Boeing P-8A Poseidon угрожающе подлетел к российским субмаринам в территориальных водах Сирийской Арабской Республики. Соответствующая информация появилась на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет издание Avia.pro, противолодочный самолет США во время разведывательного полета, маршрут которого проходил вдоль государственных рубежей Сирии, неожиданно свернул в сторону базы российского флота. В процитированной публикации говорится, что Boeing P-8A Poseidon осуществил маневр, угрожающий субмаринам РФ.

Ранее Яков Кедми, эксперт из Израиля, заявил, что Москве удалось достичь абсолютного стратегического превосходства над Вашингтоном в области наступательных стратегических вооружений.

ДЦ

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